VIDÉO 360 - Plongez en réalité virtuelle à la rencontre du cœlacanthe, un poisson mythique !

Laurent Ballesta a donc réussi un exploit : retrouver des spécimens vivants et les filmer durant plusieurs jours, pour les étudier dans leurs milieux naturels. Quant à Philippe Carrez, il utilise la réalité virtuelle pour permettre aux néophytes de mieux comprendre le milieu des grandes profondeurs. Et il est en train de concevoir avec l’Institut National de la Plongée Professionnelle (INPP) un programme de formation destiné aux scaphandriers professionnels. Car ces derniers travaillent dans des conditions très difficiles, avec un équipement très lourd (casque de 17 kg sur la tête !), et avec un risque important dû au mélange gazeux qu’ils respirent. La réalité virtuelle leur permettra donc de s’entrainer à moindre frais et d’optimiser les procédures de sécurité.