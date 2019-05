50 ans après sa balade du 21 juillet 1969 sur la Lune, Buzz Aldrin rêve de... Mars

Ces dernières années, le cow-boy de l'espace a surtout participé à d’innombrables campagnes publicitaires, de Louis Vuitton à Apple. On l'aperçoit régulièrement aux côtés de people à l'occasion de soirées de gala. De quoi, peut-être, compenser la maigre pension que lui reverse l’US Air Force ? D'après Moondust : In search for the men who fell to Earth ("Poussière de Lune : à la recherche des hommes qui sont tombés sur la Terre"), paru en 2005 aux Etats-Unis, l'équipage d'Apollo XI était payé 8 dollars par jour, soit 63 dollars aujourd'hui avec l'inflation. "Quand ils sont allés sur la Lune, ils ont reçu la même compensation qu'ils recevaient sur leur base d'entrainement : huit dollars par jour, avec diverses déductions (comme pour le logement), car le gouvernement fournissait le lit dans le vaisseau spatial", expliquait Andrew Smith, l'auteur du livre.





Pas cher payé pour réaliser l'exploit du siècle. Un exploit encore remis en cause. Apparue dès les années 1970, le "Moon Hoax", l'idée selon laquelle Apollo n'a été qu'une fiction montée par les Etats-Unis pour gagner la course à l'espace contre l'Union soviétique, fait toujours des adeptes. Un matin de 2002, Buzz Aldrin mit ainsi une beigne à un conspirationniste qui niait son épopée spatiale. Il avait 72 ans. La vidéo a glané plus de 2 millions de vues sur YouTube. Le space cow-boy a toujours eu le sang chaud.