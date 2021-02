À la rencontre des chasseurs de météorites

Ces morceaux de l'espace sont bien plus faciles à trouver lorsqu'ils chutent dans le désert, le terrain de jeu favori des chasseurs de météorites. Luc Labenne, l'un des plus célèbres, parcourt le monde à la recherche de ces pierres extraterrestres. Il parvient à vivre de sa passion. Quand il ne voyage pas, il tient une petite boutique. Les amateurs s'y bousculent pour lui acheter ses trouvailles. Le prix varie entre une dizaine d'euros et plusieurs milliers pour les spécimens les plus rares. Une météorite prend de la valeur en fonction de leur origine, sa composition et surtout son histoire.