VIDÉO - A quoi ressemble le vent sur Mars ? Écoutez le bruit capté par InSight à la surface de la planète rouge

Sur Mars, le grand orchestre de la Nature n’a rien d’enchanteur. L'atmosphère martienne ne propage en effet pas les sons comme l’air terrien. Ils sont étouffés à une distance beaucoup plus courte et la voix humaine y serait plus grave, comme l’effet inverse de la voix de canard que procure une bouffée d’hélium. InSight, qui s'est posé le 26 novembre dernier à la surface de la planète rouge, a en tout cas enregistré il y a quelques jours le bruit du vent qui y souffle, pour la première fois.





L’engin n’est pourtant pas équipé de microphones. Pour entendre ce qui l’entoure, la sonde de la Nasa a donc utilisé son sismographe. Cet instrument scientifique de fabrication française, nommé SEIS, doit lui permettre d'étudier le sous-sol de Mars. En attendant, l'agence spatiale américaine explique, dans un communiqué publié ce week-end, qu'un vent soufflant entre 15 et 25 kilomètres par heure a fait vibrer les panneaux solaires d'InSight. Et c'est cette vibration que l'appareil a enregistrée et envoyée sur la Terre.