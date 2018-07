VIDÉO - Admirez le spectacle féerique de ces vagues phosphorescentes

Cette réaction chimique naturelle, plus connue sous le nom d'efflorescences algales, ne dure généralement que quelques jours. Jusqu'à présent, on ignore encore pourquoi elle se forment. Leur apparition reste donc impossible à prévoir. C'est d'ailleurs ce qui rend ce spectacle aussi fascinant. D'après les travaux d'une équipe de chercheurs de l'Institut océanographique de San Diego aux Etats-Unis, l’apparition de ces efflorescences algales nécessite des conditions particulières et aurait lieu "sous l'effet d'un subtil équilibre entre la température de l'eau et la vitesse du vent", rapporte Sciences et Avenir.