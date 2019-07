Les astronautes en ont ramené 382 kg : que sont devenus les morceaux de Lune du programme Apollo ?

LCI : Le président américain Richard Nixon avait également offert en signe d'amitié universelle des souvenirs de la Lune à chaque pays de la planète, 135 à l'époque.

Les fragments offerts à la France se trouvent au Palais de la découverte, à Paris. Ces deux morceaux de Lune sont issus des missions Apollo XI et Apollo XVII (ndlr : seul le second est visible en permanence). Mais au total, seulement 300 g de roches lunaires ont été offerts par les Américains, ce qui représente moins de 1% du butin. Plusieurs dizaines de ces fragments de Lune ont disparu à la suite à de sombres histoires de trafics et de corruption. Mais cela ne représente que 0,01 % du total. Autant dire très peu.





LCI : En novembre 2018, trois échantillons prélevés lors d'une mission non habitée soviétique en 1970 ont été acquis lors d’une vente aux enchères pour 855.000 dollars. Peut-on acheter de la roche lunaire ?

Les roches lunaires du programme Apollo sont considérées comme un trésor national aux Etats-Unis. Ce butin appartient à l’Etat américain. Et il est donc impossible d’en acheter. Il y a quelques années, Thad Roberts, un étudiant en stage à la Nasa, avait dérobé des échantillons dans le coffre d’un laboratoire. Il a essayé de les vendre et a fini en prison. En revanche, il est possible d'acheter des fragments de météorites lunaires. On en trouve même sur eBay. Mais il faut faire très attention, car il y a beaucoup d’arnaques. Pour ce qui est du prix, cela peut monter jusqu’à 1.000 euros du gramme.