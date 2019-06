Apollo, Saturn V, "Mer de la Tranquillité"... : ces mots qui ont fait la conquête de la Lune

La première foulée lunaire de Neil Armstrong, retransmise en direct à la télévision et à la radio, aurait été suivie par au moins 650 millions de personnes à travers le monde. Le 21 juillet 1969, à 2h56, temps universel, l'astronaute américain, alors âgé de 38 ans, pose sa botte gauche sur la surface de la Lune. Et prononce ces quelques mots gravés à tout jamais dans les livres d'histoire : "That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind" (en français, "C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité").





L'aboutissement d'une odyssée, qui avait débuté huit ans plus tôt, le 25 mai 1961. Cinquante ans après l'alunissage historique, voici un petit lexique (dans l'ordre alphabétique) pour mieux comprendre cet événement.