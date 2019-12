Ariane, 40 ans d'aventures spatiales

Le 24 décembre 1979, l'Europe signait son autonomie pour accéder à l'espace avec le décollage de la première fusée Ariane. Une décision faisant suite à un ultimatum de la NASA qui devait lancer le satellite Symphonie. Depuis, cinq versions de la fusée ont été construites, avec quelques échecs. On se souviendra notamment du décollage raté d'Ariane 5 en 1996. Mais en 250 tirs, elle a connu un taux de réussite de 98%. Aujourd'hui, Ariane est considérée comme la fusée la plus fiable au monde.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.