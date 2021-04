ARN-Messager, la révolution du siècle ?

Pour rappel, le vaccin classique consiste à injecter du virus inactivé dans le corps pour déclencher des anticorps et une réaction immunitaire. La technique de l'ARN-Messager, elle, consiste à injecter un morceau bien choisi de l'ADN du virus pour donner à nos cellules la recette pour lutter contre la maladie. Et cela serait déclinable pour bien d'autres pathologies. D'ailleurs, Steve Pascolo, chercheur à l'hôpital de Zurich (Suisse) et fondateur de Curevac, nous explique que "théoriquement, il y a une solution ARN-Messager pour chaque maladie, sous forme de vaccin, contre des cancers, des virus, des bactéries, ou bien sous forme non vaccinale et thérapeutique".