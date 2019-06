Astronaute, cosmonaute, spationaute, taïkonaute... : c'est quoi la différence ?

Plus récemment arrivés dans la course à l'espace, certains pays d'Asie se sont à leur tour dotés de leurs propres termes. On utilise ainsi la dénomination taïkonaute - du mot chinois tàikōngrén, "tàikōng" désignant l'espace et "rén" l'homme - pour désigner les voyageurs envoyés avec des lanceurs chinois ou encore le terme vyomanaute - du sanskrit "vyoman" (ciel) et du grec nautes -, pour désigner un astronaute indien... même si l’Inde n’a pas encore envoyé d'humain tout là-haut. En attendant les "nipponautes" pour le Japon ?





De son côté, le Français Thomas Pesquet retournera, probablement en 2021, dans la Station spatiale à bord d'une fusée américaine. Une fois dans l'ISS, il sera donc désigné comme un astronaute... et non pas comme un spationaute !