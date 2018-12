Géminides : notre sélection d'applications pour observer la pluie d'étoiles filantes dans la nuit de jeudi à vendredi

L'application La carte du ciel (Android ou iOS, gratuite), développée par Google, permet de repérer dans le ciel les étoiles et les constellations visibles, de jour comme de nuit. Il suffit d'orienter son smartphone vers le ciel pour afficher en quelques secondes une carte avec le nom et le tracé des constellations. Plus la nuit est noire, plus il est facile d'analyser ce que l'on voit dans le ciel. Dans cette optique, l'application utilise le géolocalisation du téléphone.