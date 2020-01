VIDÉO - Bipède et presque autonome : Digit, le robot qui... livre des colis à pied

Le directeur de la technologie chez Ford, Ken Washington, estime que des robots comme Digit aideront l'entreprise à rendre les livraisons "plus efficaces et à des prix abordables" pour ses clients à l'avenir. Contactée par The Verge, Agility Rotobtics a indiqué que le coût de son robot bipède est d'"environ 25 dollars de l’heure". C'est beaucoup plus que pour un livreur humain, sauf que Digit, lui, n'est jamais malade et surtout il ne réclame aucun jour de repos.

Agility Robotics compte fabriquer entre vingt et trente unités au cours de l’année 2020 et espère doubler sa production dès l’année prochaine. Une production relativement modeste qui témoigne de la nature expérimentale de ce lancement commercial, mais aussi et surtout des avancées spectaculaires réalisées ces dernières années dans le domaine de la robotique, notamment en matière d’autonomie et de navigation autonome.