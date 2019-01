VIDÉO - C'est une première : des astronomes ont assisté en direct à la naissance d'un trou noir dans une autre galaxie

Il a fallu plusieurs semaines avant que la luminosité maximale ne soit atteinte. Mais en l'espace d'à peine trois jours, AT2018cow est devenu environ 10 fois plus lumineux qu'une supernova classique. "Je n'ai jamais rien vu de tel dans l'univers local !", confié en juin dernier au Washington Post Stephen Smartt, de la Queen's University à Belfast (Irlande), qui a été le premier à observer "La vache" dans le ciel nocturne.





Les premières observations du phénomène ont fait état d'un gigantesque nuage incandescent, dont la température dantesque dépasserait les 9.000 degrés Celsius, et de débris stellaires projetés à 30.000 kilomètres par seconde. "Nous ne sommes pas encore sûrs de ce que c'est. Mais le mécanisme d'alimentation normal d'une supernova est la désintégration radioactive du nickel. Or cet événement est trop brillant et trop rapide pour cela", estime Kate Maguire, également de la Queen's University.