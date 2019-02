Cela se passe à 340 millions de km de la Terre : une sonde spatiale a effleuré du bout du doigt un astéroïde

Pour une poignée de grains d'astéroïdes. La nuit dernière, à quelque 340 millions de kilomètres de la Terre, le vaisseau spatial japonais Hayabusa-2 a effleuré délicatement l’astéroïde Ryugu du bout du doigt pour y prélever quelques grammes de poussières interstellaires, qu’il ramènera ensuite sur Terre. Jeudi dans la matinée, l’engin s’est positionné à 20 kilomètres de ce vestige de la formation du Système solaire, dont le diamètre est de 900 mètres, puis a commencé sa lente approche vers celui-ci, à la vitesse de 1,5 km/h.





Impossible pour la sonde, qui n’a pas de train d’atterrissage, de se poser à la surface de ce rocher spatial d'un diamètre de 900 mètres. A 0h08 (heure de Paris), Hayabusa-2 ("buse rapide", le surnom japonais du faucon pèlerin) a effectué avec succès la phase la plus périlleuse de sa mission. Une manœuvre que les responsables de la mission nomment un "touch and go" (posé-décollé, en français). Tout se déroule en mode automatique. Impossible de piloter l'engin à distance, car même en voyageant à la vitesse de la lumière, le signal mettrait vingt minutes à lui parvenir !