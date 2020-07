VIDÉO - Cette carte en 3D vous raconte l'histoire de l'Univers... et son expansion

Remonter le temps et s'approcher du Big bang. Une équipe internationale d’astrophysiciens du Sloan Digital Sky Survey, un programme scientifique lancé en 2000 afin de répertorier les objets célestes, a dévoilé ce lundi une carte en trois dimensions de l'Univers. Pas n’importe laquelle, puisque c’est celle qui décrit le mieux pour l’instant toute l’histoire de l’Univers, depuis le Big Bang et les premiers atomes, jusqu’à aujourd’hui, en passant par les premières étoiles et galaxies.

"Ce travail nous offre tout simplement l'histoire de l'expansion de l'Univers la plus complète à ce jour", a déclaré l’astrophysicien Will Percival, de l'Université de Waterloo (Canada), l'un des auteurs de cette vaste enquête cosmique comprenant une centaine de chercheurs. Depuis l’observatoire d’Apache Point, au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), les scientifiques ont mesuré, pendant deux décennies, les positions et les distances de plus de quatre millions de galaxies et de quasars. Ces astres extrêmement lumineux et lointains émettent une énergie colossale. Grâce à eux, les chercheurs ont pu remonter le temps.