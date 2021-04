Comment la vie se transmet, parfois de façon soudaine, entre deux êtres grâce à une greffe d’organe ? Notre équipe a vécu ce moment fort, intime et risqué qu’est la transplantation d’un cœur pour un malade en sursis. Compte à rebours pour un cœur. Les greffes cardiaques continuent pendant le confinement, mais deviennent plus difficiles.

À bout de souffle, Arnaud, 42 ans, attend ce moment qui va peut-être lui sauver la vie. Il a été réveillé en pleine nuit par un appel de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière. Un cœur serait disponible et compatible pour une greffe qu’il attend depuis six mois. Il y a un an, ce père de famille a été victime d’un infarctus. Depuis, il vit en sursis avec un cœur qui ne fonctionne plus qu’à 50%.