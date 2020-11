Conquête spatiale : les ratés européens sous l'œil de François Lenglet

Autre acteur mis à l'honneur par François Lenglet, Jeff Bezzos, le fondateur d'Amazon, qui a encore "testé il y a trois semaines avec succès une fusée à six places pour le tourisme spatial". "Le secteur est en plein renouveau, note le spécialiste économie de TF1 et LCI. À la fin de la décennie, on lancera trois satellites dans le monde chaque jour et le marché annuel pourrait dépasser les 1200 milliards d'euros. Mais l'industrie spatiale européenne et française, initiée par le général de Gaulle, n'est pas en position pour en profiter. La future version du lanceur Ariane vient d'être retardée de deux ans à cause du Covid et de problèmes techniques. Quant à l'échec de la fusée de lundi, il proviendrait d'une interversion de câbles. Alors qu'on célèbre de toutes parts de Gaulle, on laisse son héritage industriel prendre la poussière", conclut François Lenglet.