VIDÉO - Qui est Copernicus, cette constellation de satellites ultra-perfectionnés au chevet de la Terre ?

ENVIRONNEMENT - Pour évaluer l'état de santé de notre planète, les scientifiques s'appuient en grande partie sur des données collectées depuis l'espace, grâce à des satellites dotés de technologies de pointe. Pionnier dans ce domaine, le programme européen Copernicus, lancé en 2014, est aujourd'hui le plus grand pourvoyeur de données sur la Terre.

"L'aventure spatiale nous a permis de voir notre maison, la planète Terre, comme un tout. Et aujourd'hui, des engins spatiaux lui servent de vigie pour la sauvegarder", constate auprès de LCI Véronique Mariette, ingénieur au Centre national d'études spatiales (Cnes), en charge des relations avec l'Agence spatiale européenne (Esa) pour l’observation de la Terre. Au chevet d'une planète que l'on dit à bout de souffle, des satellites scientifiques, chargés de scruter le niveau des océans, l’évolution de la végétation ou encore la qualité de l’atmosphère, ont pour mission de veiller sur elle. En rotation permanente autour du globe, ces machines volantes fournissent aux scientifiques une quantité faramineuse de données et d'images pour diagnostiquer, avec précision, l’état de santé de notre planète.

Regarder la Terre depuis l’espace, avec le recul d’un alien, a joué très tôt un rôle primordial dans la prise de conscience des enjeux écologiques. Considérée comme la photo environnementale la plus influente, le célèbre cliché "Earthrise" (en français, "lever de Terre") de l’astronaute américain William Anders, capturé le 24 décembre 1968 à plus de 350.000 kilomètres de la Terre, résume à lui seul la fragilité de notre monde. Jamais la Terre n'avait été vue d'aussi loin par l'Homme. Petite bille bleue, fragile et vulnérable, voguant dans la nuit éternelle du Cosmos, tel un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial dont l'Humanité ne pourra s'échapper, car il n'y a pas de plan B, d'où la nécessité de le préserver.

Pionnière dans ce domaine, l'Europe a lancé dès le début des années 2000, bien avant les autres pays, son propre programme spatial de surveillance de l'environnement, sous l'égide de l'Esa. Le GMES (pour "Global Monitoring for Environmental Security", ou "Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité", en français), défini en 1998, a servi de tremplin à Copernicus, qui a été initié, lui, en 2014. En vingt ans, l'Europe a consacré un budget de 8 milliards d'euros (dont 4,3 milliards pour la période 2014-2020) à sa constellation : une flotte de sept satellites, à laquelle s'ajouteront bientôt cinq autres appareils actuellement en préparation.

Plus concrètement, ils sont en mesure de mesurer la fonte des glaces en Arctique, la montée des océans, cartographier la déforestation ou évaluer la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère. "Les échantillons de données brutes ne sont pas utilisables en l’état, souligne la spécialiste du Cnes. Des opérateurs de l'Esa sont chargés de les passer à la moulinette avant de les coupler avec des informations in situ, comme des statistiques par exemple, collectées depuis des stations au sol. Ensuite, elles sont intégrées à des modèles mathématiques". Toutes ces informations sont en accès libre et gratuit sur une plateforme en ligne. Que l'on soit citoyen, scientifique, patron de startup ou décideur politique. D'ailleurs, de nombreuses PME s'en sont emparées et proposent des services ou des applications à partir des données de Copernicus.

Aujourd'hui, le programme européen est de loin le plus grand fournisseur d'observations au monde, devant celui des Etats-Unis. Et de nombreuses institutions internationales, à l'instar du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), utilisent ce réseau de surveillance de l'écosystème terrestre pour établir leurs prévisions. Outre son rôle de vigie du climat, Copernicus sert également à mieux anticiper les catastrophes naturelles (feux de forêt, ouragans, tempêtes), dont la fréquence augmente en raison notamment de l'évolution du climat. "Lors d’une situation d’urgence, par exemple, il nous permet d’informer en temps réel les équipes de secours au sol, souligne Véronique Marielle. Et donc à sauver des vies humaines."