Cyprien Verseux, un an sur une planète à moins 80 degrés en Antarctique

Cyprien Verseux revient de l'endroit le plus froid et le plus isolé au monde, plus inaccessible durant l'hiver que la station spatiale internationale. C’est une autre planète, mais sur terre : le cœur de l’Antarctique. Il raconte ses douze mois sur la base Concordia où l’on étudie les conditions de vie parfois comparables à la planète Mars. Un témoignage glaçant.



