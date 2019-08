VIDÉO - De nouvelles images du Titanic montrent que l'épave se détériore rapidement

L'épave du Titanic filmée en haute définition. C'est la prouesse réalisée par l'explorateur américain Victor Vescovo et son équipe au début du mois d'août. Ces derniers ont effectué 5 plongées en 8 jours dans l'Atlantique Nord, où gît la carcasse à plus de 3 800 mètres de profondeur, pour en capturer des images à l'aide de caméras 4K. "C'est une très, très grosse épave, a déclaré Victor Vescovo. Je n'étais pas pleinement préparé à ça. Quand on l'a vue apparaître sur le sonar, elle est vraiment sortie du lot."





Outre leur qualité inédite, ces images sous-marines montrent à quel point l'épave se détériore rapidement. Certains éléments originels du bateau ont en effet disparu, dégradés par la corrosion ou emportés par les courants. Comme le rapporte la BBC, les chercheurs ont pu constater que des pans entiers du paquebot étaient déjà perdus pour de bon dans l'océan. L'une des causes : la forte présence de la vie sous-marine sur la carcasse où se forme de la rouille, parmi laquelle une bactérie baptisée Halomonas titanicae ronge le bois de l'épave et le métal de la coque du Titanic. Un professeur d'université canadien affirmait même à la BBC en 2018 que le paquebot pourrait avoir disparu d'ici une vingtaine d'années.





Dans la nuit du 14 avril 1912, le paquebot du Titanic coulait au large du Canada, près de Terre-Neuve, causant la mort d'environ 1 500 personnes. Son épave n'a été localisée qu'en 1985 par le professeur Robert Ballard.