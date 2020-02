DEMAIN EN 3D - Les arbres, des alliés précieux dans la lutte pour la biodiversité

Ils se révèlent être l'un de nos meilleurs alliés pour les prochaines décennies. Du nord de l’Amérique jusqu’à la Sibérie, en passant par l'Europe du Nord, de l’Asie à l’Amazonie, en transitant par l’Afrique, on compte pas moins de 3.000 milliards d’arbres et plus de 60.000 espèces différentes sur la surface de notre planète. Chaque année, pourtant, environ 15 milliards d’arbres sont abattus, une surface équivalente à un tiers de la superficie de l’Hexagone.

Outre capter le dioxyde de carbones, les arbres jouent un rôle crucial pour la purification de l’air, en absorbant la pollution et en captant les microparticules. Ils assainissent également les sols ou encore l’eau et limitent l’évapotranspiration, ce qui fait que la neige fond donc moins vite. Leur feuillage agit aussi comme un puissant bouclier naturel contre la chaleur, l’humidité et même le bruit. Enfin, dans les zones les plus arides de notre planète, implanter des forêts permettrait de recréer le cycle de l’eau ainsi qu’une vraie biodiversité.