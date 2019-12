DEMAIN EN 3D - Et si les médecins étaient capables de nous rajeunir ?

En 2050, une personne sur 3 aura plus de 60 ans. Cela signifie davantage de maladies chroniques et de cancers. Or toutes ces pathologies ont des mécanismes communs avec le vieillissement de nos cellules -les scientifiques parlent de cellules "sénescentes". Avec l’âge, ces cellules s'accumulent partout dans notre corps, notamment dans le cerveau, les articulations ou encore les yeux. Normalement, notre corps les élimine. Mais avec l'âge, ce système d'auto-nettoyage fonctionne moins bien. Ces cellules changent alors de forme, s'accumulent dans les tissus et en intoxiquent d'autres. Elles sont responsables d'arthrose ou de cataracte.

Problème : on ne connait pas bien tous ces mécanismes. Mais un espoir est venu d'une découverte faite sur la souris. Des chercheurs américains ont réussi à détruire ces cellules sénescentes sur l’animal. Résultat : les cobayes, âgés de deux ans (soit 80 ans pour l’homme) ont rajeuni de 35% (soit 54 ans pour l’homme). Comme il s’agit d’une manipulation génétique, la transposition n’est cependant pas envisageable chez l'Homme car il existe un risque de cancer et car éthiquement, il est impensable de modifier le génome humain.