DEMAIN EN 3D - La nanotechnologie et ses applications médicales futures

Dans la célèbre université Johns Hopkins à Baltimore, se trouve un centre dédié à la nanomédecine avec des ingénieurs, des chercheurs et des médecins. Cette discipline médicale vient de nanomètre, l'équivalent d'un milliardième de mètre. Infiniment plus petit que les cellules, c'est le rapport qu'il y a entre le globe terrestre et une petite bille. En matière d'application médicale, les nanovecteurs et les nanorobots sont envisageables dans dix à quinze ans selon les chercheurs.



Par exemple, pendant une chimiothérapie, le médicament injecté circule dans l'ensemble de votre corps avant d'être délivré sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur les cellules seines. C'est tout le problème des effets secondaires que l'on connaît bien et qu'on essaie de maîtriser. Grâce à la nanotechnologie, de nanovecteurs pourraient encapsuler le traitement et le transporter dans la circulation sanguine avant de le délivrer uniquement au niveau des cellules malades. Cela permettra de diminuer lesdits effets secondaires.



Avec les nanorobots, on peut aller un peu plus loin. Il s'agit ici de véritables robots qui pourraient bloquer la circulation sanguine et asphyxier les cellules. Par exemple, l'une de ces machines pourrait déposer au niveau d'une tumeur un tapis avec une molécule coagulante, provoquant la formation d'un caillot par les cellules, les plaquettes et les globules rouges. Cela va obstruer la circulation sanguine et ainsi priver la cellule tumorale et la tumeur d'oxygène. Ainsi, ces petits robots permettront peut-être de nous garder en bonne santé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.