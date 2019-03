VIDÉO - Écoutez le chant céleste (et un peu angoissant) d'une galaxie

Le cosmos est quelque chose de follement poétique. Il lui manque cependant une chose qui pour nous est essentielle : le son. En effet, l’espace est dépourvu de molécules d’air, les ondes sonores ne peuvent donc y exister. La Nasa a pourtant mis en ligne le 4 mars une interprétation de ce que pourrait être le son d'une galaxie. Vous l’aurez compris, cette mélodie céleste ne vient pas des confins de notre Système solaire et n’a donc pas été composée par un chef d’orchestre alien. Cette composition est l’œuvre d’un duo tout aussi improbable, constitué d’un musicien et d’un scientifique, qui plus est astrophysicien.





Le chercheur Matt Russo, de l’Université de Toronto, a collaboré avec l’artiste canadien Andrew Santaguida, pour y associer des sonorités. De la science, donc, mais en musique. En effet, pour composer la sérénade céleste qui raisonne dans vos oreilles, les deux acolytes ont utilisé un cliché capturé en août dernier par le télescope spatial américain Hubble. Sur celui-ci apparaît un amas de galaxies nommé "RXC J0142.9 + 4438" et abritant d’innombrables étoiles, explique l'agence spatiale sur son site internet.