VIDÉO - Elle va sublimer le ciel ce mardi soir : qu'est-ce qu'une "super-Lune" et comment l'admirer ?

Mais l’orbite que décrit la Lune autour de la Terre n’est pas un cercle parfait. Notre satellite naturel parcourt une orbite elliptique : elle passe par un point au plus près (périgée) et un point au plus loin (apogée) de la Terre. De ce fait, la distance qui sépare notre planète de la Lune oscille entre 356.410 kilomètres et 406.740 kilomètres. Le terme "super-Lune" désigne le moment où le passage au périgée de la Lune coïncide avec la pleine lune.





Selon la définition de l’observatoire de Paris, la Lune doit alors se trouver à une distance inférieure à 358.000 km. Ce phénomène céleste n’est pas si rare, puisqu'il se produit tous les un an et quarante-huit jours. Et il survient par série de trois, le deuxième volet étant souvent le plus remarquable. Pour 2019, une série de trois super-Lunes a débuté le 21 janvier dernier. La première a coïncidé avec l'éclipse lunaire. Les deux prochains épisodes auront lieu le mardi 19 février et le jeudi 21 mars. Pour ce mardi, l'intensité sera à son maximum un peu avant 18h, quand il fera encore jour. Mais une fois la nuit tombée, le spectacle restera imposant, si la météo et un ciel couvert ne viennent pas gâcher la fête.