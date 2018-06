VIDÉO - Admirez cette supernova, née de la fusion d'étoiles à neutrons

La magie du cosmos dans toute sa splendeur. Cet objet massif de couleur arc-en-ciel, nommé "E0102", est une étoile à neutrons, située dans le Small Magellanic Cloud, à 200.000 années-lumière de la Terre. Le vestige d’un événement cosmique plutôt dramatique, survenu il y a plus de deux millénaires et dont le résultat est cette explosion cataclysmique de gaz et de débris, plus connue sous le nom de supernova. La particularité de "E0102" est qu'elle n’a pas d’astre en orbite autour d’elle, et un champ magnétique faible.





C'est Jocelyn Bell, une astrophysicienne britannique, qui a découvert ces corps célestes en rotation, il y a près de 50 ans. L'observation inédite, dévoilée le 25 mai dernier par la NASA, a été captée grâce aux données collectées conjointement par l'observatoire Européen Austral (ESO), basé au Chili, et l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA. Jusqu'à maintenant, seulement dix objets de ce type ont été repérés dans la voie lactée. C'est la première fois, en revanche, qu'un tel phénomène est observé en dehors de notre galaxie.