VIDÉO - Europe : des geysers et peut-être des traces de vie extraterrestre

Quand on parle d'Europe, le satellite naturel de Jupiter, on pense tout de suite à l'espoir d'y trouver des formes de vie extraterrestre. La plus petite des quatre lunes de Jupiter, découvertes en 1610 par Galilée, est depuis plusieurs années dans le collimateur des astronomes. La principale raison est qu’elle possède un océan d’eau liquide sous sa surface, et des conditions pouvant être favorables à l’apparition d’une vie extraterrestre. Avec 3.100 kilomètres de diamètre, Europe est presque de la taille de notre bonne vieille Lune, mais c'est là que s'arrête la comparaison. Alors que notre satellite est comme un gros caillou, Europe, elle, offre l'aspect d'une croûte glacée sillonnée de rayures sombres.