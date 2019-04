EXPLORE – Les astéroïdes, une menace bien réelle au-dessus de nos têtes

L'objectif de l'opération est avant tout "d'évaluer la capacité de réaction des différents acteurs au sein d'une chaîne de commandement, des astronomes aux décideurs politiques, en passant par les services de secours et les populations", écrit l'agence spatiale européenne sur son site internet. Le Bureau de coordination de la défense planétaire entend ainsi améliorer la communication entre toutes les parties pour déployer la réponse la plus efficace possible si un tel événement venait à se produire dans la réalité. Après tout, on n'est jamais trop prudent !





Les scientifiques ont identifié à ce jour dans notre Système solaire plus de 1.700 astéroïdes d'une taille supérieure à 140 mètres, qui présentent une distance minimale d'intersection avec l'orbite terrestre de 7,5 millions de kilomètres. "A partir de ce seuil de grandeur, même dans un désert, l’énergie libérée serait telle que l’onde de choc atteindrait inévitablement des zones habitées, souligne auprès de LCI l'astrophysicien Patrick Michel. A l'heure actuelle, nous en connaissons moins de 20%. Les scientifiques de la Nasa estiment qu'un astéroïde comme celui qui a décimé les dinosaures - dont la taille était supérieure à 10 km de largeur - s'écrase tous les 1 million d'années environ.