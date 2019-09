EXPLORE - Saturne et ses anneaux comme vous ne les avez jamais vus

#EPISODE58 - Nous consacrons cette semaine notre format Explore à Saturne. La Nasa a récemment partagé un magnifique cliché de la géante gazeuse, capturé en juin dernier par le télescope spatial Hubble. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cette planète emblématique du Système solaire.

Une date qui ne doit rien au hasard. Ce jour-là, explique la Nasa , le Soleil, la Terre et Saturne étaient parfaitement alignés dans le même axe. Un événement qui ne se reproduira pas avant l'année prochaine. La géante gazeuse se trouvait alors à une distance d’à peine 1,36 milliard de kilomètres de notre planète. L'occasion idéale pour lui tirer le portrait.

Les anneaux de Saturne sont probablement l'un des plus beaux spectacles qu'on puisse admirer dans le ciel. La Nasa a partagé le 12 septembre 2019 un magnifique cliché de cette planète emblématique du Système solaire. L'image avait été capturée le 20 juin dernier par le télescope spatial Hubble, en orbite autour de la Terre à 600 km d'altitude.

A la fois fascinante et hypnotique, Saturne est née il y a environ 4 milliards d’années. Ses anneaux ressemblant à des vinyles, quant à eux, seraient apparus bien plus tard, il y a environ 100 millions d’années. Constituées de poussières de glace, ces structures circulaires tournoient 15 fois plus vite qu'une balle de fusil (27.000 km/h).

Une des principales théories des astronomes suppose qu’elles résultent de collisions d’astres. Des restes d’astéroïdes et de petites lunes qui, sous l’effet de l’attraction, auraient été capturés par Saturne. Selon la Nasa, ces jolis anneaux ne seront malheureusement pas éternels. Rassurons-nous : les Terriens pourront encore les admirer pendant 300 millions d’années.