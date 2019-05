VIDÉO - Retour à bord de l'ISS "fin 2020-début 2021", écologie... Thomas Pesquet en dit plus sur son avenir

Le spationaute Thomas Pesquet était l'invité exceptionnel du journal de 13 heures ce vendredi 3 mai. L'astronaute français, qui a participé cette semaine aux célébrations des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, en animant avec sa consœur italienne Samantha Cristoforetti un atelier sur l'espace en marge des commémorations, a précisé face à Jacques Legros les contours de sa prochaine mission vers la Station spatiale internationale (ISS). Son départ pourrait avoir lieu entre "la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021", a-t-il indiqué. Il espère en effet pouvoir y mener "une mission de six mois pour finir le travail" commencé lors de son précédent passage dans l'ISS. Et ensuite ? "On veut un retour durable vers la Lune et y passer plus de temps que dans les années 60", explique le spationaute, qui ne dit pas s'il espère lui-même pouvoir s'y rendre un jour.





Également interrogé sur l'état de notre planète, Thomas Pesquet s'est dit d'autant plus "sensible aux problèmes environnementaux" que "la fragilité" de la Terre apparaît vraiment depuis l'espace. "De là-haut, on se rend compte que c'est une oasis, ni plus ni moins qu'un vaisseau spatial qui se promène avec 7 milliards de membres d'équipage. Nous rencontrons les mêmes problématiques à bord : il faut économiser les ressources pour sauver la planète", explique celui qui a vécu au sein de l'ISS de novembre 2016 à juin 2017.