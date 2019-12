Et si demain les médecins étaient capables de nous rajeunir ?

En 2050, une personne sur trois aura plus de soixante ans. Ainsi, il y aura davantage de cancers et de maladies chroniques. Ces pathologies partagent des mécanismes communs avec le vieillissement de nos cellules. On parle de cellules sénescentes. On en retrouve un peu partout dans le corps. Normalement, notre organisme les élimine, mais avec l'âge cet auto-nettoyage se fait beaucoup moins bien. Comment s'en débarrasser ?



