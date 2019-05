EXPLORE - 265.000 galaxies sur un cliché : Hubble nous offre la plus grande photo de l'Univers

A l’instar donc de ce nouveau cliché, dévoilé le 2 mai 2019 par l'Agence spatiale américaine, que l'on présente comme étant "la plus grande photo de l’Univers". Il aura fallu 16 ans d'observations et un assemblage de 7.500 photos pour mener à bien ce projet. Pour concevoir cette image, l’engin de la Nasa a utilisé les lumières ultraviolette, infrarouge et visible.





Pour les astronomes, cette "mosaïque du ciel profond" est un peu comme une machine à remonter le temps. "Elle contient toute l’histoire de la croissance des galaxies dans l’Univers", s’est enthousiasmé Garth Illingworth, de l’Université de Californie, qui dirige l’équipe de scientifiques qui a composé l'image.





De quoi dresser le portrait de l’Univers tel qu’il était il y a 13,3 milliards d’années, soit (seulement) 500 millions d’années après le Big Bang !