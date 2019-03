EXPLORE - Cigare, sombrero, têtard... : partons à la découverte de ces galaxies aux noms surprenants

"Charles Messier, qui était en fait un chasseur de comètes, a dressé cet inventaire afin de simplifier ses recherches cométaires et éliminer rapidement les fausses pistes", explique à LCI James Lequeux, astronome à l'Observatoire de Paris. Depuis, d'autres catalogues ont vu le jour, à l'instar du "New General Catalogue" qui recense à ce jour plus de 6000 objets célestes. "L'idée n'est pas de dresser l'inventaire de toutes les galaxies, mais seulement les plus brillantes", poursuit le scientifique.





Les institutions astronomiques attribuent aux nouveaux objets des noms barbares : une série de chiffres et de lettres correspondant à leurs coordonnées. "Les astronomes préfèrent quant à eux leur donner des surnoms relatifs à leur aspect", s'amuse James Lequeux. Parmi les galaxies aux noms pour le moins surprenants, on peut citer celle du cigare (M82), dans la constellation de la Grande Ourse, à environ 12 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques estiment qu'elle est le siège de l'explosion d'une supernova (comprendre, l'implosion d'une étoile en fin de vie). D'où son nom ! Ou encore, la galaxie du sombrero (M 104), dans la constellation de la Vierge, qui a la forme d'un chapeau mexicain.





Un chose est sûre : les astronomes ne manquent pas d’imagination !