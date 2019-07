EXPLORE - Comment la Lune s'est-elle formée ?

La théorie la plus récente est celle des impacts multiples. La Lune se serait ainsi formée non pas à partir d'une collision géante, mais d'une succession de plus petits impacts. Ces collisions multiples auraient donné naissance à des mini-lunes qui auraient ensuite fusionné pour former la Lune. Apparue dans les années 1980, cette hypothèse a été remis au goût du jour récemment.





Si proche et pourtant si loin de nous, l'astre lunaire garde ses secrets.