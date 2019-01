EXPLORE - Cratères, lac souterrain, montagnes... : les plus belles images de Mars Express, un paparazzi en orbite

Au-delà de cette découverte, la sonde de l'ESA a permis d'obtenir de précieux résultats, parmi lesquels la détection d’argiles confirmant la présence passée d'eau liquide à la surface. Ou encore, la détermination de la nature des calottes polaires de Mars avec une estimation du volume d'eau stockée, et la réalisation d'une analyse précise de la composition de l'atmosphère martienne et de ses interactions avec le vent solaire. L’Agence spatiale européenne a repoussé à plusieurs reprises la mise à la retraite de l’engin, celui-ci s’avérant toujours en bon état et encore apte à transmettre de précieuses données scientifiques.





Mars Express est aujourd'hui considéré comme "opérationnel" pour le service jusqu’à fin 2020. Viendra alors la mission ExoMars 2020, qui sera lancée (si tout va bien) en juillet 2020. Cette nouvelle expédition doit aboutir à l'atterrissage d'un robot sur le sol martien en mars 2021. Le site, choisi en novembre dernier à l'aide notamment des observations du spectromètre OMEGA, installé à bord de Mars Express, sera Oxia Planum. Espérons qu'ExoMars aura plus de chance que Beagle 2. Ce dernier s'était écrasé à la surface de Mars en décembre 2003 et n'avait malheureusement plus jamais donné signe de vie.