EXPLORE - Des vacances dans l'espace, ça vous tente ? Voici à quoi ressembleront les hôtels cosmiques

#EPISODE59 - Nous consacrons cette semaine notre format Explore à ces projets d'hôtels en orbite autour de la Terre, dont plusieurs ont été dévoilés au cours des derniers mois. Des vacances dans l'espace, à plusieurs centaines kilomètres au-dessus du plancher des vaches, ça vous tente ?

Permettre à chacun, ou presque, de flirter avec l’environnement spatial et d'expérimenter l'apesanteur, ce n’est plus tout à fait de la science-fiction. C'est en tout cas, depuis une décennie, la promesse de quelques sociétés privées, qui annoncent toucher au but malgré de nombreux retards techniques. Ces derniers mois, plusieurs projets d’établissements hôteliers en orbite autour de la Terre ont ainsi été dévoilés par des compagnies américaines, ouvrant la voie à une nouvelle offre de tourisme haut de gamme.

Parmi eux, ce gigantesque complexe circulaire (photo ci-dessous), semblable à celui du film de Stanley Kubrick, "2001, l’Odyssée de l’espace". Censée ouvrir ses portes en 2025, la Von Braun Station offrira à ses clients un confort luxueux, similaire à celui d’un paquebot de croisière, promet la société californienne Gateway Foundation. Restaurants, bars, concerts, cinéma… Cent touristes par semaine pourraient séjourner dans cet hôtel spatial à 320 kilomètres d’altitude, composé de 24 modules mesurant jusqu’à 500 mètres carrés. Le tarif pour une nuitée à bord est indiquée sur demande uniquement.