Pour fêter ses 28 ans, Hubble envoie des clichés à couper le souffle

Et pour marquer le coup, chaque année, l’agence américaine partage des clichés à couper le souffle. Les derniers en date - rendus publique ce 19 avril - illustrent la nébuleuse du Lagon, située à 4000 années-lumière, autrement dit à plusieurs dizaines de milliards de kilomètres au-dessus de nos têtes !





"Au centre de la photo (ci-dessous), une jeune étoile monstre, 200.000 fois plus brillante que notre Soleil, projette de puissants rayons ultraviolets et des vents stellaires semblables à des ouragans, créant un paysage fantastique de crêtes, de cavités et de montagnes de gaz et de poussière", détaille la Nasa sur son site. Une œuvre d’art, n'ayons pas peur de la dire.