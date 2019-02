EXPLORE - "Il est plat comme un pancake" : Ultima Thulé, le plus lointain astéroïde jamais visité par l'Homme

A quelque six milliards et demi de kilomètres de notre étoile, flotte un corps céleste à la forme étrangement allongée et formée de deux sphères. Ce mystérieux objet, nommé Ultima Thulé (expression que l'on pourrait traduire par "au-delà des frontières du monde connu"), a été découvert en 2014 sur des images capturées par le télescope spatial Hubble. A cette époque, il n’était qu’un point lumineux dans la Voie lactée. Le 31 décembre, la sonde New Horizons l’a survolé à une distance d’environ 3.500 km, ce qui fait de cet astéroïde l'objet céleste le plus ancien et le plus distant jamais visité par l'Homme.





Ce rocher spatial immatriculé "(486958) 2014 MU69" se trouve aux confins de notre Système solaire, bien au-delà de Pluton, dans une région appelée la ceinture de Kuiper. Cette contrée de la Voie lactée, considérée par les astronomes comme le "grenier" du Système solaire, est un reliquat de l'époque de la formation des planètes. Mais ce qui a intrigué tout particulièrement les astronomes, c'est surtout la forme de cet objet céleste. "Du jamais-vu", selon les mots de Jim Bridenstine‎, le patron de l'Agence spatiale américaine.