EXPLORE - Il marque le début du printemps : à quoi correspond le jour de l'équinoxe ?

Symbolisant le passage de l’hiver au printemps, le jour de l'équinoxe - du latin aequus ("égal") et nox ("nuit")- désigne le moment où jour et nuit ont une durée identique, avant un basculement dans une saison où le jour est supérieur (printemps) ou inférieur (automne) à la nuit. C'est également le jour où le Soleil se lève presque exactement à l'Est et se couche presque plein Ouest.





Cette année, comme l'ont calculé à l'Observatoire de Paris les astronomes de l’Institut des mécaniques célestes et du calcul des éphémérides (IMCCE), le moment précis de l'équinoxe de printemps aura lieu ce mercredi 20 mars à 21h58 (heure de Paris). Ce phénomène astronomique correspond au passage de la Terre à la moitié de son voyage autour du Soleil, à l'instant exact où l'inclinaison de son axe en direction de l'astre est nulle.