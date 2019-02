EXPLORE - Dans les nuages de Jupiter, un voyage à couper le souffle à bord de Juno

Certaines observations suggèrent que cette "Grande Tache rouge" existait déjà au XVIIe siècle. Ce qui en fait, et de loin, la plus grosse et plus ancienne tempête du Système solaire. Si elle perdure depuis des siècles, c'est, notamment, parce que la planète Jupiter tourne plus vite que la Terre : en un peu moins de 10 heures.





Ces images en fausses couleurs ont été réalisées grâce à l'instrument JunoCam qui équipe la sonde américaine. De véritables tableaux impressionnistes qui transforment la surface de la planète en chef-d’œuvres. La mission de ce peintre du cosmos a été prolongée par la Nasa jusqu’en 2021. Pour le plus grand plaisir de nos yeux !