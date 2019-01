EXPLORE - L'éclipse totale de Lune ou de Soleil, un spectacle grandiose et rare

Une éclipse, solaire ou lunaire, est un spectacle cosmique qui se produit lorsque la Lune, la Terre et le Soleil s’alignent dans le même axe et que notre planète et son satellite naturel projettent leurs ombres sur l’une et l’autre. Jusqu'ici, tout est clair. On parle d’éclipse solaire lorsque la Lune vient masquer le Soleil et d’éclipse lunaire quand la Lune passe dans l’ombre de la Terre. Les éclipses de Lune, moins spectaculaires que les éclipses de Soleil, durent généralement plus longtemps car l’ombre de la Terre, dans laquelle pénètre le satellite naturel de la Terre, est beaucoup plus large.





De manière générale, trois types d'éclipses peuvent être observées : pénombrales, partielles ou totales. Dans le premier cas, la Lune ne rentre pas dans l’ombre de la Terre mais dans sa pénombre. La surface lunaire s’assombrit alors légèrement, mais ce phénomène est à peine visible. Dans le deuxième, la Lune est partiellement masquée par l’ombre de la Terre et le disque lunaire plonge en partie dans l’obscurité. Dans le troisième, celui d’une éclipse totale, la Lune rentre totalement dans le cône d’ombre de la Terre et sa surface visible s’assombrit.