EXPLORE - La mission Gaia livre une carte inédite de la Voie lactée

Parmi les dernières découvertes, Gaia a également recensé 14.000 astéroïdes et calculé leur orbite. Voyant bien au-delà de notre galaxie, le satellite a repéré 500.000 quasars, ces astres extrêmement lumineux et lointains qui émettent une énergie colossale. Et à l'avenir, que pourrait détecter et étudier Gaia ? Des astres encore inaccessibles, comme les naines brunes et les planètes flottantes entre les étoiles.





La mission, qui devait au départ durer cinq ans, a été prolongée d'un an et demi par l'ESA. Le satellite dispose des financements nécessaires pour pouvoir travailler jusqu'en 2020 et il s'agit d'une formidable nouvelle. Pour l'heure, les données récoltées pendant 22 mois entre juillet 2014 et mai 2016, ont récemment été mises en ligne et tout le monde peut désormais avoir accès à ce catalogue sur internet. Alors profitez-en. Plongez dedans, c'est vertigineux.