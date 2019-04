EXPLORE - Le "trou noir" : pourquoi ce phénomène continue de nous fasciner

On demande souvent combien peut mesurer un "trou noir". Une réponse impossible tant sa taille est indéfinissable, d'une densité inouïe. Pour avoir une vague idée, imaginez la masse totale de la Terre ramassée dans une sphère de deux centimètres de diamètre.





Lorsque le "trou noir" recèle quelques millions à quelques milliards de masses solaires, on le nomme "supermassif". Et pour donner un exemple connu de tous, la Voie Lactée, cette galaxie spirale barrée dont le diamètre est le plus souvent estimé entre 100.000 et 120.000 années-lumière, comprenant de 200 à 400 milliards d'étoiles et au minimum 100 milliards de planètes, dont la nôtre, contient en son centre un trou noir supermassif. Vertigineux ? Vertigineux.