EXPLORE - Les aurores polaires, ces phénomènes beaux et mystérieux qui illuminent le ciel la nuit

Les aurores n'ont pas toujours la même couleur, souvent de couleur verte, virant parfois au rose et au violet profond. De quoi éblouir les chasseurs d’aurores, hypnotisés par ce "gouffre par lequel le ciel entrouvert semble vomir des flammes".





La période la plus propice à l’observation d'aurore polaire s'étend d'octobre à mars, lorsque le ciel est bien découvert et la nuit bien noire. Et pour observer une aurore boréale, mieux vaut se rendre dans les parties les plus au nord du globe (Alaska, Groenland, Canada, pays scandinaves).





Ajoutons que les aurores polaires ne sont pas un phénomène spécifique à la Terre, on en trouve également sur Jupiter, Vénus, Uranus et Neptune. Il est possible d'en trouver sur n'importe quelle planète possédant un champ magnétique.