EXPLORE - Planètes, étoiles, trous noirs... Que cache la Voie lactée, notre mystérieuse galaxie ?

La Voie lactée est si belle que l’on pourrait la contempler pendant des heures, des jours, des mois, des années. Mais elle est aussi cannibale. On emploie d’ailleurs à son sujet ce ravissant oxymore de "cannibalisme galactique", phénomène qui se produit lorsqu’elle aspire une galaxie errante. Du coup, elle grossit, chaque jour de plus en plus, insatiable. D’autres galaxies lui tournent autour comme Andromède, concentration d'étoiles la plus proche de notre galaxie, et en même temps si loin de nous, située à 2,3 millions d'années-lumière…





Un frisson nous parcourt en réalisant que, sur toutes les photos censées représenter la Voie lactée, nous l'observons "de l'intérieur" et non "de l’extérieur" comme nous pourrions naïvement le penser. Ce brouillard d'étoiles barrant le ciel s’avère en réalité le plan de notre galaxie, mais vu par tranche ! Pour mieux comprendre son évolution, nous avons besoin de savoir où nous nous situons exactement dans cette masse d'objets célestes et c’est là où ça se gâte. C’est au Ve siècle avant J.-C. que le vaillant Démocrite osait penser que la Voie lactée était "formée d'astres tout petits et groupés si étroitement qu'ils nous paraissent ne faire qu'un" et c'est en l'observant avec une lunette astronomique, que Galilée a pu en résoudre les étoiles individuelles, de manière fulgurante. Mais depuis, tous les secrets de notre galaxie restent précieusement gardés.