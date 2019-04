EXPLORE - Qui sont Phobos et Deimos, les deux mystérieuses lunes de Mars ?

Elles se nomment Phobos et Deimos. Depuis des millions d'années, ces deux petits corps orbitent autour de Mars. Si notre planète ne possède qu’une lune, ce n’est pas le cas de notre voisine. Les deux satellites naturels de la planète rouge ont été découverts en 1877 par l'astronome américain Asaph Hall. Presque un siècle plus tard, l'orbiteur américain Viking 1 capturait la première image de la surface de Phobos, la plus grosse des deux lunes de Mars. Leur origine demeurait pourtant une énigme pour les astronomes.





Phobos et Deimos étaient-ils des astéroïdes capturés par l’attraction de la planète rouge ? Ou bien, les deux astres se sont-ils formés après un choc entre Mars et une protoplanète (une planète encore à l’état d’embryon, ndlr) ? Une étude publiée en 2016 dans la revue scientifique Nature Geoscience a permis de démontrer qu'elles se sont probablement formées à la suite d’une gigantesque collision avec une planète à l'état d'embryon. Le choc se serait produite entre 100 et 800 millions d’années après la naissance de Mars. L'impact aurait généré des débris qui se sont ensuite agglomérés sous l'effet de la gravitation.