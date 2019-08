EXPLORE - Ryugu comme si vous y étiez : découvrez des images inédites de l'astéroïde

Ces images impressionnantes constituent de fait les premières images à ce niveau de détails d’un astéroïde carboné. On y apprend notamment que deux types de rochers et de blocs y sont distinguables : foncés et rugueux, à la surface friable, ou clairs et lisses. "Cela montre que Ryugu est le produit d'un processus violent", explique à l'AFP le professeur Ralf Jaumann, du Centre allemand d'aéronautique et d'astronautique (DLR).





Ryugu pourrait ainsi être le "fils" de deux corps parents qui sont rentrés en collision, se sont séparés et se sont ensuite rassemblés à cause de la gravité, selon les chercheurs. Une autre théorie voudrait que l'astéroïde ait été lui-même victime d'une collision avec un autre corps. Cela aurait provoqué la création des deux types de roches. Beaucoup de roches sur Ryugu contiennent également des petites "inclusions" bleues et rouges - des matériaux qui se sont coincés dans la roche pendant sa formation. Or, ces inclusions sont similaires à de rares météorites primitives trouvées sur Terre, les chondrites carbonées.