EXPLORE - Simple naine ou 9e planète du Système solaire ? Découvrez le vrai visage (en couleurs) de Pluton

Cette image en couleurs de Pluton, publiée par la Nasa pour la première fois en 2018 et repartagée comme "Photo du jour" ce 10 septembre, reste à ce jour le plus réaliste. C’est ainsi que l’astre glacé, déchu en 2006 de son titre de neuvième planète du Système solaire, nous apparaîtrait si nous étions à bord d’un vaisseau spatial. Pour obtenir ce cliché en très haute résolution, l'agence spatiale américaine a assemblé une série d'images capturées par la sonde New Horizons lors de son survol de la planète naine en juillet 2015, à une distance de 170.000 kilomètres.





Régulièrement, le nom de Pluton refait surface. Même si l'astre n'est donc plus considéré comme une planète depuis maintenant treize ans, la question de son statut continue de faire débat. Le 23 août dernier, le directeur de la Nasa, Jim Bridenstine, a ainsi affirmé qu'elle n'aurait pas dû être déclassée au rang de naine.