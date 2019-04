EXPLORE - Titan, l'intrigante lune de Saturne

Titan est sans doute le monde lointain le plus mystérieux et le plus envoûtant de notre Système solaire. En raison de ses nombreuses similitudes avec notre planète, la plus grande lune de Saturne -il en existe au total environ 200, dont une cinquantaine ont été baptisées- intrigue les astronomes depuis longtemps. D'un diamètre de 2 575 kilomètres, Titan est en effet la seule lune connue possédant une atmosphère dense et des paysages pouvant rappeler ceux de la Terre.





Des lacs et des rivières d’hydrocarbures serpentent à la surface de cette lune glacée. L'astre est également recouvert de dunes de sable, de collines et de montagnes. Autant de caractéristiques qui font dire à certains chercheurs qu’il s’agit d’une planète. Là-bas, les saisons durent sept ans et les étés sont généralement pluvieux et nuageux. Sauf qu'il ne tombe pas d’eau sur Titan mais des pluies d’hydrocarbures, principalement du méthane.