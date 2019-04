EXPLORE - Trou noir, nuages de gaz, étoiles... : visitez le cœur de la Voie lactée comme si vous y étiez

Tout ce qui vous entoure existe vraiment : il n’y a aucun effet. Pour obtenir ces images exceptionnelles, les astronomes de la Nasa ont utilisé les simulations du supercalculateur Ames. Puis ils les ont combinées avec des données produites par l’observatoire spatial à rayons X Chandra, qui observe la Voie lactée depuis 1999.





Dans la légende, l'agence spatiale américaine détaille les différents dégradés de couleur : "plus les nuages sont bleu cyan, plus la température est élevée (des dizaines de millions de degrés). Les nuages en rouge sont un peu moins denses et chauds (quelques milliers de degrés). Les régions en jaune sont les moins chaudes".





Et si voulez profiter du spectacle en 360° avec un casque de réalité virtuelle, c'est par ici.